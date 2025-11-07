Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

США

США вывели из под санкций поставки российских энергоносителей в Венгрию

08 ноября 2025 в 01:58
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Венгрия обеспечила снятие санкций с поставок по «Турецкому потоку» и «Дружбе»

Венгрия обеспечила снятие санкций с поставок по «Турецкому потоку» и «Дружбе»

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Поставки энергоносителей из России в Венгрию по трубопроводам «Турецкий поток» и «Дружба» полностью исключены из санкционного режима США. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«От санкций США полностью освобождены поставки российских энергоносителей по трубопроводам „Турецкий поток“ и „Дружба“», — сказал Орбан. Его слова цитируют СМИ.

Ранее Орбан неоднократно подчеркивал стратегическую важность российских энергоресурсов для национальной экономики и выражал опасения, что ограничение поставок приведет к дефициту энергоресурсов и росту стоимости коммунальных услуг. Венгрия сохраняет тесные энергетические связи с Россией и выступает против расширения санкционных ограничений на энергоресурсы.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал