Общество

Транспорт

Еще одна российская авиагавань закрыла небо для авиасообщений

В пензенском аэропорту введены ограничения для обеспечения безопасности
08 ноября 2025 в 01:57
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиагавань Пензы временно приостановила выполнение авиарейсов. Об этом сообщила Росавиация.

«Аэропорт ПЕНЗА. Временно ограничен вылет и прием самолетов для гарантий безопасности полетов», — рассказал пресс-секретарь Артем Кореняко в telegram-канале.

