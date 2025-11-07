Еще одна российская авиагавань закрыла небо для авиасообщений
В пензенском аэропорту введены ограничения для обеспечения безопасности
08 ноября 2025 в 01:57
Еще один российский аэропорт закрыл небо
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Авиагавань Пензы временно приостановила выполнение авиарейсов. Об этом сообщила Росавиация.
«Аэропорт ПЕНЗА. Временно ограничен вылет и прием самолетов для гарантий безопасности полетов», — рассказал пресс-секретарь Артем Кореняко в telegram-канале.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал