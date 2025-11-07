Sky: британца приговорили к семи годам за попытку помочь разведке России
Британец попытался продать данные министра обороны российским спецслужбам
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Британский суд приговорил к семи годам тюрьмы своего гражданина за попытку шпионажа в пользу России. Об этом сообщают СМИ.
«Житель Великобритании Говард Майкл Филлипс приговорен к семи годам лишения свободы за попытку оказания помощи российским спецслужбам. Судья Бобби Чима-Грабб в городе Винчестер заявил, что 65-летний Филлипс готов был предать свою страну ради денег, а не по идеологическим соображениям», — передает телеканал Sky News со ссылкой на постановление суда.
По данным следствия, Филлипс предложил российским разведслужбам личную информацию о бывшем министре обороны Великобритании Гранте Шэппсе, включая номер телефона и данные частного самолета. Контакт он установил с двумя агентами, которые оказались британскими полицейскими под прикрытием.
В свою защиту Филлипс, имеющий еврейское происхождение, заявил, что действовал в интересах Израиля и планировал «заманить в ловушку» российских разведчиков, чтобы улучшить образ израильтян в британских СМИ. Он также подтвердил, что отправлял предложения о сотрудничестве в посольства России, Ирана и Китая в Лондоне.
Случай с Говардом Майклом Филлипсом — не единственный в ряду недавних обвинений в шпионаже. Ранее в Польше пару из России обвинили в сборе информации об оппозиционных активистах для российской разведки, а в Беларуси задержали поляка по подозрению в шпионаже — при нем были найдены секретные документы, связанные с учениями «Запад-2025».
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.