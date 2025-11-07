Под руководством ветерана учебное заведение стало одним из лучших в РФ по подготовке водителей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Педагог и ветеран автомобильного транспорта Тюменской области Тамара Ширшова отметила 90-летний юбилей. Почти полвека она возглавляла учебно-производственный комбинат «Автомобилист» и подготовила более 100 тысяч специалистов. Об этом сообщает пресс-служба главного управления строительства области в telegram-канале.

«Поздравили с 90-летним юбилеем Тамару Ширшову — ветерана отрасли автомобильного транспорта Тюменской области. Почти полвека Тамара Филипповна готовила кадры для работы на автомобильном транспорте. 45 лет в должности директора учебно-производственного комбината „Автомобилист“», — рассказывают в посте.

Под руководством Тамары Филипповны учебное заведение стало одним из лучших в России по качеству подготовки профессиональных водителей. Она также участвовала в международных программах, проводя обучение для специалистов из Кубы.

За свою карьеру Ширшова по направлению Минтранса работала в Польше, Германии и Финляндии, изучая международный опыт в сфере автомобильного транспорта.





1/2 Ветеран Тамара Ширшова отмечает 90-летие Фото: telegram-канал главное управление строительства Тюменской области