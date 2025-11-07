В базу украинского «Миротворца»* внесли 25 детей из России двух и трех лет
Фамилии детей включили в очередные списки на Украине
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
Сразу 25 детей из России в возрасте двух и трех лет попали в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» (ресурс признан экстремистским и заблокирован). Малолетних граждан РФ обвинили в нарушении целостности соседнего государства.
«Личные данные детей 2022 и 2023 года рождения внесены в базу за якобы „сознательное нарушение государственной границы“ и „покушение на территориальную целостность и суверенитет“ Украины. Среди них семь двухлетних детей, остальным — три года», — пишет ТАСС.
Ранее в базу данных «Миротворец» были внесены сведения о четырех двухлетних детях. Малышей также обвинили в «покушении на суверенитет Украины».
Осенью 2025 года в базу данных «Миротворца» включили российского комика Макса Комикадзe. Он известен своими пародиями на президента Украины Владимира Зеленского.
*»Миротворец» — ресурс признан экстремистским на территории РФ и заблокирован.
