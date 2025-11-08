Трамп: Россия не хочет закончить конфликт на Украине
Трамп заявил о препятствиях в урегулировании украинского конфликта
Россия не желает завершать конфликт на Украине. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном сообщил журналистам президент США Дональд Трамп.
«Основной спор в том, что они просто пока не хотят останавливаться», — заявил Трамп. Так политик отреагировал на вопрос о том, в чем заключается проблема, мешающая проведению саммита американского лидера и президента России Владимира Путина.
Ранее Дональд Трамп высказывался о приверженности скорейшему завершению конфликта на Украине и готовности привлечь к переговорам лидеров России и Украины. На Генассамблее ООН он заявлял о возможности быстро достичь мира, но отмечал отсутствие заметного прогресса в урегулировании ситуации.
В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что встреча лидеров государств зависит от Трампа. Это связано с тем, что он является инициатором.
Вечером 23 октября президент РФ Владимир Путин через журналистов кремлевского пула ответил на заявления американского коллеги. Российский лидер напомнил о том, что диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, чем какие-то споры или тем более война. Поэтому всегда важно поддерживать продолжение диалога, и сейчас Россия его поддерживает, сказал политик.
