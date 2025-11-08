Трамп: Россия не хочет закончить конфликт на Украине

Трамп заявил о препятствиях в урегулировании украинского конфликта Фото: Official White House / Shealah Craighead

Россия не желает завершать конфликт на Украине. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном сообщил журналистам президент США Дональд Трамп.

«Основной спор в том, что они просто пока не хотят останавливаться», — заявил Трамп. Так политик отреагировал на вопрос о том, в чем заключается проблема, мешающая проведению саммита американского лидера и президента России Владимира Путина.

Ранее Дональд Трамп высказывался о приверженности скорейшему завершению конфликта на Украине и готовности привлечь к переговорам лидеров России и Украины. На Генассамблее ООН он заявлял о возможности быстро достичь мира, но отмечал отсутствие заметного прогресса в урегулировании ситуации.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что встреча лидеров государств зависит от Трампа. Это связано с тем, что он является инициатором.