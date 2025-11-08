Логотип РИА URA.RU
Происшествия

В Саратове поврежден жилой сектор из-за атаки ВСУ

Губернатор Бусаргин: в результате атаки ВСУ в Саратове поврежден жилой сектор
08 ноября 2025 в 06:03
В Саратове отражают атаку ВСУ

В Саратове отражают атаку ВСУ

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Саратовской области поврежден жилой сектор города из-за атаки ВСУ. В результате инцидента повреждены жилые дома, предварительно есть один пострадавший. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

«Есть повреждения в жилом секторе в Саратове. Предварительно пострадал один человек. На месте работают все необходимые экстренные службы», — заявил глава региона в своем официальном telegram-канале.

