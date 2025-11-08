В Саратове поврежден жилой сектор из-за атаки ВСУ
08 ноября 2025 в 06:03
В Саратове отражают атаку ВСУ
В Саратовской области поврежден жилой сектор города из-за атаки ВСУ. В результате инцидента повреждены жилые дома, предварительно есть один пострадавший. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.
«Есть повреждения в жилом секторе в Саратове. Предварительно пострадал один человек. На месте работают все необходимые экстренные службы», — заявил глава региона в своем официальном telegram-канале.
