Пермяки не стали больше платить за новые автомобили

В Прикамье средняя цена нового автомобиля сохранилась на уровне 2,5 млн рублей
08 ноября 2025 в 06:20
Несколько моделей отечественных марок стали доступнее

Несколько моделей отечественных марок стали доступнее

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Стоимость нового автомобиля в Пермском крае в октябре 2025 года осталась неизменной по сравнению с сентябрем, составив 2,51 млн рублей. При этом сразу несколько моделей китайских и отечественных марок стали заметно доступнее. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Авто.ру.

«В октябре средняя цена нового автомобиля в регионе осталась на уровне сентября и составила 2,51 миллиона рублей. Наибольшее снижение цен зафиксировано у Lada Niva Legend (–8,2%, до 1,17 млн рублей), Lada Granta (до 1,12 млн рублей) и Tank 300 (до 4,57 млн рублей)», — сказано в сообщении.

Средняя стоимость китайских автомобилей снизилась на 17 тысяч рублей, достигнув 3,57 млн рублей. Отечественные марки подорожали на 3%, превысив планку в 1,7 млн рублей. 

Рост цен на российские автомобили связан с увеличением числа объявлений о продаже машин марки Tenet, количество которых выросло в 1,5 раза. По прогнозам экспертов, эта тенденция сохранится до конца года.

Ранее URA.RU опубликовало большое интервью с владельцем пермского автосалона. В эксклюзивной беседе обсудили проблемы бизнеса, стоимость, увеличение пошлин и другие вопросы.

