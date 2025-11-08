На Западе раскрыли секретный план ЕС против России

ЕС готовится создать специализированный Центр Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Евросоюз готовится к созданию специализированного Центра демократической устойчивости, целью которого станет противодействие якобы дезинформации со стороны России, Китая и других стран. Об этом сообщает одна из британских газет.

«Исполнительная власть ЕС планирует создать Центр демократической устойчивости для противодействия дезинформации со стороны России и других авторитарных режимов», — пишет The Guardian. Издание ссылается на на внутренний документ ЕС.

По данным газеты, с инициативой выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Официально представить соответствующий документ планируется 12 ноября. В материалах, как утверждает газета, наибольшей угрозой для Европы названы якобы «гибридные атаки» со стороны России, направленные на «борьбу за влияние» в регионе.

Помимо Москвы, в списке «угроз» фигурирует и Китай. Дипломатическая служба ЕС обвиняет Пекин в распространении по всему миру контента, который соответствует исключительно политическим интересам КНР.

Членство в новом Центре будет добровольным. Присоединиться к нему смогут как страны-участницы ЕС, так и государства, желающие вступить в Союз. Кроме того, возможность стать участником проекта получит и Великобритания в статусе «партнера-единомышленника».