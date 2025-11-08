Продукция компаний из ХМАО покоряет Шанхай. Фото
Все продукты Югры сертифицированны Роскачеством
Фото: Георгий Бергал © URA.RU
В Шанхае на Китайской международной выставке импортных товаров и услуг югорские предприниматели представили собственную продукцию. В составе российской делегации пять компаний из ХМАО, сертифицированные Роскачеством. Об этом сообщает департамент промышленности Югры в telegram-канале.
«В Шанхае стартовала Китайская международная выставка импортных товаров и услуг... В составе российского стенда, организованного АНО „Российская система качества“, восемь участников, пять из них — товаропроизводители из Югры», — пишут в посте.
Среди экспонатов Югры — маринованные грибы и чипсы из ягеля от ИП Клищенко, рыбные консервы от «НРКК „Санта-Мария“, орехи и ягоды от „Регион-К “, иван-чай от „Чайного дома „Чистота“, а также мармелад и шоколад от СПК „Ханты-Мансийский“.
Компании Югры на китайской международной выставке импортных товаров и услуг
Фото: telegram-канал Деппромышленности Югры
