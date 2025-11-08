Скончался крупный челябинский бизнесмен и меценат Махров
Александр Махров ушел из жизни 8 ноября
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Генеральный директор ООО «УК „Сигма Холдинг“», производящей растительное масло, и почетный гражданин Копейска Челябинской области Александр Евгеньевич Махров скончался 8 ноября 2025 года. Ему было 70 лет. Об этом сообщили в администрации Копейского городского округа.
«Глава города и администрация выражает соболезнования в связи со смертью почетного гражданина Копейска. 8 ноября ушел из жизни Александр Евгеньевич Махров, почетный гражданин города. Ему было 70 лет. Его вклад в жизнь Копейска неоценим», — говорится в сообщении.
Александр Махров получил диплом Омского государственного университета и в 1980 году переехал в Копейск. Он работал в школе №45, горном техникуме и вечернем филиале Челябинского политехнического института. В 1999 году был открыт цех по фасовке растительного масла «Сигма», а впоследствии компания стала одним из крупнейших агропромышленных холдингов в регионе и Республике Башкортостан. В его состав входят несколько производственных площадок, в том числе ООО «Сигма», ООО «Чишминский Маслоэкстракционный Завод», Маслоэкстракционный завод «Элеватор» и так далее. Поставки осуществляются в зарубежные страны.
А 2015 году по итогам праймериз Махров заслужил выдвижение на выборах в Заксобрание Челябинской области от «Единой России». Но после он выбыл из списка кандидатов. В 2012 году решением Собрания депутатов Копейского городского округа удостоен звания «Почетный гражданин города Копейска».
