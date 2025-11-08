Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Скончался крупный челябинский бизнесмен и меценат Махров

Почетный гражданин Копейска Александр Махров скончался в возрасте 70 лет
08 ноября 2025 в 14:10
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Александр Махров ушел из жизни 8 ноября

Александр Махров ушел из жизни 8 ноября

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Генеральный директор ООО «УК „Сигма Холдинг“», производящей растительное масло, и почетный гражданин Копейска Челябинской области Александр Евгеньевич Махров скончался 8 ноября 2025 года. Ему было 70 лет. Об этом сообщили в администрации Копейского городского округа.

«Глава города и администрация выражает соболезнования в связи со смертью почетного гражданина Копейска. 8 ноября ушел из жизни Александр Евгеньевич Махров, почетный гражданин города. Ему было 70 лет. Его вклад в жизнь Копейска  неоценим», — говорится в сообщении.

Александр Махров получил диплом Омского государственного университета и в 1980 году переехал в Копейск. Он работал в школе №45, горном техникуме и вечернем филиале Челябинского политехнического института. В 1999 году был открыт цех по фасовке растительного масла «Сигма», а впоследствии компания стала одним из крупнейших агропромышленных холдингов в регионе и Республике Башкортостан. В его состав входят несколько производственных площадок, в том числе ООО «Сигма», ООО «Чишминский Маслоэкстракционный Завод», Маслоэкстракционный завод «Элеватор» и так далее. Поставки осуществляются в зарубежные страны.

Продолжение после рекламы

А 2015 году по итогам праймериз Махров заслужил выдвижение на выборах в Заксобрание Челябинской области от «Единой России». Но после он выбыл из списка кандидатов. В 2012 году решением Собрания депутатов Копейского городского округа удостоен звания «Почетный гражданин города Копейска».

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Комментарии (1)
  • Рамзес
    08 ноября 2025 14:16
    Я плакалъ 😐.. Особенно.. "Его вклад в жизнь Копейска неоценим"..
Добавить комментарий
Следующий материал