Церемония прошла у мемориального комплекса на территории базы «Динамо» вблизи Храма на Крови Фото: Руководитель пресс-службы главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых

В Екатеринбурге у мемориального комплекса на территории базы «Динамо» вблизи Храма на Крови состоялся торжественный митинг, посвященный Дню памяти сотрудников МВД, погибших при исполнении служебного долга. В церемонии приняли участие 150 человек, сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых.

«В церемонии приняли участие 150 человек из числа действующего личного состава и ветеранов ОВД, Росгвардии, курсантов Уральского юридического института, кадетов полицейского класса 75-й школы, членов семей погибших, общественников и представителей Епархии... Всего в списке погибших свердловских солдат правопорядка значится 264 человека», — рассказал Валерий Горелых.

Митинг по поручению начальника ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешкова открыл его заместитель Сергей Ремезков. В своей речи он подчеркнул, что память о подвиге и именах товарищей, павших в бою, навсегда сохранятся в сердцах людей.

Продолжение после рекламы

Участники митинга почтили память павших минутой молчания, возложили венки и живые цветы к памятнику. Церемония завершилась поминальным молебном в Храме на Крови.