Россия ответила на украинские атаки
Россия нанесла массированный удар по заводам ВПК Украины
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили в Минобороны РФ, все назначенные цели поражены.
«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности», — заявили в военном ведомстве. Для удара применялись гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотные летательные аппараты. Удар наносился с воздушных, наземных и морских носителей.
По данным Минобороны, поражены предприятия ВПК и объекты газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшие их работу. Операция стала ответом на атаки по гражданским объектам России. В военном ведомстве констатировали, что все цели достигнуты. Применение высокоточного оружия позволило точечно поразить ключевые объекты военной инфраструктуры.
Массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам газо-энергетического комплекса Украины стал очередным ответом на атаки украинских военных по гражданским объектам России. Ранее, в ночь на 16 октября, российские войска уже наносили удары по энергетической инфраструктуре Украины, поразив объекты, которые обеспечивали работу предприятий ВПК, а также пункты дислокации вооруженных формирований.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Нестор08 ноября 2025 14:22На свободную и независимую Россию , бандеровскому фашизму , лучше не нападать .