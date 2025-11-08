Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Армия и оружие

Россия ответила на украинские атаки

ВС РФ нанесли удар по предприятиям ВПК Украины
08 ноября 2025 в 14:10
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Россия нанесла массированный удар по заводам ВПК Украины

Россия нанесла массированный удар по заводам ВПК Украины

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили в Минобороны РФ, все назначенные цели поражены.

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности», — заявили в военном ведомстве. Для удара применялись гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотные летательные аппараты. Удар наносился с воздушных, наземных и морских носителей.

По данным Минобороны, поражены предприятия ВПК и объекты газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшие их работу. Операция стала ответом на атаки по гражданским объектам России. В военном ведомстве констатировали, что все цели достигнуты. Применение высокоточного оружия позволило точечно поразить ключевые объекты военной инфраструктуры.

Продолжение после рекламы

Массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам газо-энергетического комплекса Украины стал очередным ответом на атаки украинских военных по гражданским объектам России. Ранее, в ночь на 16 октября, российские войска уже наносили удары по энергетической инфраструктуре Украины, поразив объекты, которые обеспечивали работу предприятий ВПК, а также пункты дислокации вооруженных формирований.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Комментарии (1)
  • Нестор
    08 ноября 2025 14:22
    На свободную и независимую Россию , бандеровскому фашизму , лучше не нападать .
Добавить комментарий
Следующий материал