Россия ответила на украинские атаки

Россия нанесла массированный удар по заводам ВПК Украины Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили в Минобороны РФ, все назначенные цели поражены.

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности», — заявили в военном ведомстве. Для удара применялись гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотные летательные аппараты. Удар наносился с воздушных, наземных и морских носителей.

По данным Минобороны, поражены предприятия ВПК и объекты газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшие их работу. Операция стала ответом на атаки по гражданским объектам России. В военном ведомстве констатировали, что все цели достигнуты. Применение высокоточного оружия позволило точечно поразить ключевые объекты военной инфраструктуры.

