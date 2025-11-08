Логотип РИА URA.RU
В Нижневартовске экстренно сел самолет, летевший в Москву

08 ноября 2025 в 14:36
Экстренная посадка произошла из-за больного пассажира

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) 8 ноября произошла экстренная посадка самолета, летевшего по маршруту из Благовещенская в Москву. Как сообщил URA.RU bсточник в службах экстренного реагирования ХМАО, причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров.

«Самолет из Благовещенска в Москву приземлился в Нижневартовске по причине плохого самочувствия одного из пассажиров. Доставлен скорой помощью в Нижневартовскую ОКБ. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил источник URA.RU.

Уточняется, что состояние пассажира оценивается, как тяжелое. Ему организована необходимая помощь. Дальнейший вылет рейса по маршруту запланирован на 14:00.

