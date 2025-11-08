В Нижневартовске экстренно сел самолет, летевший в Москву
Экстренная посадка произошла из-за больного пассажира
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Нижневартовске (ХМАО) 8 ноября произошла экстренная посадка самолета, летевшего по маршруту из Благовещенская в Москву. Как сообщил URA.RU bсточник в службах экстренного реагирования ХМАО, причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров.
«Самолет из Благовещенска в Москву приземлился в Нижневартовске по причине плохого самочувствия одного из пассажиров. Доставлен скорой помощью в Нижневартовскую ОКБ. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил источник URA.RU.
Уточняется, что состояние пассажира оценивается, как тяжелое. Ему организована необходимая помощь. Дальнейший вылет рейса по маршруту запланирован на 14:00.
