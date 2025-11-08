Пермяков предупредили о гололеде

Пермякам рекомендуют облюдать осторожность Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Гололедица ожидается на дорогах Пермского края в воскресенье, 9 ноября. О неблагоприятных погодных условиях пермяков предупредило Главное управление МЧС России по Пермскому краю.

«По данным Пермского ЦГМС, 9 ноября прогнозируются гололедно-изморозевые явления, на дорогах гололедица. В связи с этим возможны заторы и увеличение количества ДТП на дорогах», — сообщает telegram-канал ведомства.