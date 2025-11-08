Пермяков предупредили о гололеде
Пермякам рекомендуют облюдать осторожность
Фото: Сергей Шадрин © URA.RU
Гололедица ожидается на дорогах Пермского края в воскресенье, 9 ноября. О неблагоприятных погодных условиях пермяков предупредило Главное управление МЧС России по Пермскому краю.
«По данным Пермского ЦГМС, 9 ноября прогнозируются гололедно-изморозевые явления, на дорогах гололедица. В связи с этим возможны заторы и увеличение количества ДТП на дорогах», — сообщает telegram-канал ведомства.
Водителям советуют соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, держать дистанцию и учитывать состояние дорожного покрытия и видимость. Пешеходам рекомендуют быть осторожными при передвижении и переходе проезжей части.
