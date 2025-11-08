Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Природа

Погода

Пермяков предупредили о гололеде

08 ноября 2025 в 15:41
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Пермякам рекомендуют облюдать осторожность

Пермякам рекомендуют облюдать осторожность

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Гололедица ожидается на дорогах Пермского края в воскресенье, 9 ноября. О неблагоприятных погодных условиях пермяков предупредило Главное управление МЧС России по Пермскому краю.

«По данным Пермского ЦГМС, 9 ноября прогнозируются гололедно-изморозевые явления, на дорогах гололедица. В связи с этим возможны заторы и увеличение количества ДТП на дорогах», — сообщает telegram-канал ведомства.

Водителям советуют соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, держать дистанцию и учитывать состояние дорожного покрытия и видимость. Пешеходам рекомендуют быть осторожными при передвижении и переходе проезжей части.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал