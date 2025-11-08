Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Спорт

Спортсменка из Кургана принесла победу сборной России на соревнованиях в Египте. Фото

08 ноября 2025 в 15:57
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На соревнованиях победили спортсмены из Курганской области

На соревнованиях победили спортсмены из Курганской области

Фото: пресс-служба правительства Курганской области

Курганская спортсменка Дарья Николаенко принесла победу сборной России на соревнованиях по настольному теннису в Египте. Состязались спортсмены с синдромом Дауна. Об этом сообщили в пресс-службе властей региона.

«На чемпионате мира в Каире по настольному теннису Николаенко принесла победу сборной России в дисциплине, где много лет неоспоримым лидером была сборная Франции. Дарья завоевала золотую медаль в командном разряде», — отмечается в telegram-канале «Курганская область официально».

Успешно на престижных состязаниях выступили курганцы — Елена Прокофьева, Кемал Гайфуллин, Мария Галкина, Константин Лаптев. Курганские спортсмены сформировали половину сборной России. Курганская область продолжает радовать спортивными достижениями. Вслед за серебряной медалью Евгении Королевой в триатлоне, где соревновались участники с поражением опорно-двигательного аппарата, успеха добилась Дарья Николаенко.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал