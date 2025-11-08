Спортсменка из Кургана принесла победу сборной России на соревнованиях в Египте. Фото
На соревнованиях победили спортсмены из Курганской области
Фото: пресс-служба правительства Курганской области
Курганская спортсменка Дарья Николаенко принесла победу сборной России на соревнованиях по настольному теннису в Египте. Состязались спортсмены с синдромом Дауна. Об этом сообщили в пресс-службе властей региона.
«На чемпионате мира в Каире по настольному теннису Николаенко принесла победу сборной России в дисциплине, где много лет неоспоримым лидером была сборная Франции. Дарья завоевала золотую медаль в командном разряде», — отмечается в telegram-канале «Курганская область официально».
Успешно на престижных состязаниях выступили курганцы — Елена Прокофьева, Кемал Гайфуллин, Мария Галкина, Константин Лаптев. Курганские спортсмены сформировали половину сборной России. Курганская область продолжает радовать спортивными достижениями. Вслед за серебряной медалью Евгении Королевой в триатлоне, где соревновались участники с поражением опорно-двигательного аппарата, успеха добилась Дарья Николаенко.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!