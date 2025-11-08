На соревнованиях победили спортсмены из Курганской области Фото: пресс-служба правительства Курганской области

Курганская спортсменка Дарья Николаенко принесла победу сборной России на соревнованиях по настольному теннису в Египте. Состязались спортсмены с синдромом Дауна. Об этом сообщили в пресс-службе властей региона.

«На чемпионате мира в Каире по настольному теннису Николаенко принесла победу сборной России в дисциплине, где много лет неоспоримым лидером была сборная Франции. Дарья завоевала золотую медаль в командном разряде», — отмечается в telegram-канале «Курганская область официально».