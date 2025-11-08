Прощание с бойцом состоится 9 ноября Фото: Стас Этвеш © URA.RU

Военнослужащий из села Мужи (ЯНАО) погиб в зоне проведения спецоперации. Как сообщили власти Шурышкарского района, на фронте боец служил оператором БПЛА.

Боец отправился на фронт в 2023 году Фото: telegram-канал Администрации Шурышкарского района





«9 ноября в Мужах пройдет церемония прощания с Андреем Лонгортовым, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. В ноябре 2023 года Андрей заключил контракт с Министерством обороны РФ для участия в СВО, служил оператором БПЛА», — сообщается в telegram-канале районной мэрии.