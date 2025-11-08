Логотип РИА URA.RU
В ЯНАО простятся с оператором БПЛА, погибшим в зоне СВО. Фото

08 ноября 2025 в 15:48
Прощание с бойцом состоится 9 ноября

Фото: Стас Этвеш © URA.RU

Военнослужащий из села Мужи (ЯНАО) погиб в зоне проведения спецоперации. Как сообщили власти Шурышкарского района, на фронте боец служил оператором БПЛА.

Боец отправился на фронт в 2023 году

Фото: telegram-канал Администрации Шурышкарского района


«9 ноября в Мужах пройдет церемония прощания с Андреем Лонгортовым, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. В ноябре 2023 года Андрей заключил контракт с Министерством обороны РФ для участия в СВО, служил оператором БПЛА», — сообщается в telegram-канале районной мэрии.

Прощание с бойцом пройдет в 12:00 у памятника бойцам, погибшим на полях сражений специальной военной операции. У погибшего осталась мама, сестры и брат.

