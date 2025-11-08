Как защитить частный дом от пожара зимой: рекомендации специалистов после трагедии в Сургуте

После трагедии в Сургуте специалисты МЧС начнут проверку частных домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После пожара в дачном кооперативе «Прибрежный-1» под Сургутом, где погибли восемь человек, в Югре усиливают профилактическую работу. В ближайшее время специалисты МЧС, мэрии и соцслужбы совместно проведут дополнительные рейды по СОТ, чтобы проверить у граждан наличие пожарных извещателей, а также напомнить им основные правила пожарной безопасности.

«На следующей неделе мы начинаем рейды в частном секторе по местам проживания многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. Сейчас формируется график данных мероприятий. Если выяснится, что в жилом доме нет пожарного извещателя, мы проинформируем владельца о том, что установка устройства это не просто рекомендация, а его обязанность в соответствии с законодательством, установленная с 2023 года. Кроме этого, собственник жилого помещения несет персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности, в том числе за жизнь и здоровье людей, которые могут пострадать при пожаре»— рассказал URA.RU начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута Андрей Рачев.

Необходимо отметить, что затраты на установку прибора можно компенсировать: соцслужба возместит до двух тысяч рублей. Если же извещателя нет вовсе, Госпожнадзор вправе привлечь собственника дома к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

Продолжение после рекламы

Проверить отопление и электрику

Зимой большинство возгораний происходит из-за неисправных печей и обогревателей. Перед сезоном специалисты рекомендуют проверить дымоходы и печное оборудование, очистить их от сажи, установить притопочный лист, не использовать самодельные обогреватели. Электропроводка должна быть исправна, а розетки — не перегружены.

Автоматы и проводка

Проверьте, что в щите стоят исправные автоматы нужного номинала и УЗО. Никаких «скруток» в обход защиты. Осмотрите кабели и шнуры — трещины и оплавления повод заменить провод сразу.

Извещатели: дым и угарный газ

Поставьте пожарные извещатели в спальных и проходных помещениях, проверяйте батарейки. Отдельно установите датчик угарного газа CO в зоне печей, котлов и генераторов. Это недорого и может спасти жизнь.

Первичные средства пожаротушения

Держите в доме порошковый огнетушитель не меньше 2 кг и умейте им пользоваться. Рядом — ведро с песком или вода. Пропишите алгоритм действий для семьи и договоритесь о пунктах сбора.

Генераторы и тепловые пушки

Работают только под присмотром и с надежной вентиляцией. Внутри дома не используйте бензиновые генераторы: риск пожара и отравления угарным газом. Вывод выхлопа — за пределы помещений.

Ночной контроль

Перед сном пройдитесь по дому: отключите лишние электроприборы, проверьте печь, обогреватели и электроплиту. Убедитесь, что пути выхода свободны, а ключи — под рукой.