Итальянский коллекционер вернул России утраченную картину

Картину Лагорио «Лунная ночь в Крыму» вернули России из Италии Фото: Wikipedia / Public domain

Итальянский коллекционер безвозмездно вернул России картину Льва Лагорио «Лунная ночь в Крыму», которая была утрачена после Великой Отечественной войны. Об этом сообщил посол России в Италии Алексей Парамонов.

«Итальянский коллекционер Паоло Польвани передал в дар России картину Льва Лагорио „Лунная ночь в Крыму“ (1879 г.)», — написал Алексей Парамонов в своем telegram-канале. Дипломат уточнил, что полотно ранее входило в коллекцию Гатчинского дворца-музея, но при невыясненных обстоятельствах оказалось в Италии.

По словам посла, Паоло Польвани и его супруга после подтверждения подлинности произведения приняли решение вернуть его в родной музей. Этот жест был расценен как акт солидарности с Россией и ее народом. Алексей Парамонов подчеркнул символичность возвращения картины, посвященной Крыму. Планируется, что произведение искусства будет возвращено в экспозицию Гатчинского музея.

Лев Лагорио является известным русским художником-маринистом, первым учеником Ивана Айвазовского. Он родился в Феодосии в семье выходца из Италии.