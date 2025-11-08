Российский боевой лазер стал уничтожать беспилотники за 0,5 секунд

Российский лазер за полсекунды научился сбивать украинские дроны Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российская лазерная система LazerBuzz теперь уничтожает вражеские дроны в автоматическом режиме всего за полсекунды. Об этом сообщили в компании-разработчике, отметившей завершение успешных испытаний комплекса.

«В ходе испытаний установка поразила FPV-дроны за 0,5 секунды. Система полностью готова к применению, в настоящее время идет согласование поставок», — рассказали разработчики, передает ТАСС. Они подчеркнули, что система предназначена для борьбы с украинскими беспилотниками, атакующими приграничные регионы России.

Новая лазерная система создана в рамках проекта «Посох» и представляет собой рабочую альтернативу системам РЭБ. Комплекс эффективно защищает тыловую инфраструктуру, промышленные и стратегические объекты от вражеских дронов.

Продолжение после рекламы

Разработчики отмечают, что традиционные системы радиоэлектронной борьбы демонстрируют недостаточную эффективность против современных украинских FPV-дронов. Лазерное воздействие обеспечивает физическое уничтожение цели сфокусированным излучением.

Система работает на основе технологии сфокусированного лазерного излучения, что позволяет мгновенно выводить из строя вражеские беспилотники. Автоматический режим работы значительно повышает скорость реакции на угрозы. В настоящее время решается вопрос о поставках этих комплексов в войска. Система уже доказала свою эффективность в условиях, приближенных к боевым.