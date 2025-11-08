Логотип РИА URA.RU
На Ямале для участников СВО будут резервировать места на крупных предприятиях

08 ноября 2025 в 18:42
У бойцов также будет возможность пройти обучение по необходимой специальности

У бойцов также будет возможность пройти обучение по необходимой специальности

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Ямале в ближайшее время будет реализовываться одна из мер поддержки участников СВО — это резервирование рабочих мест. Таким образом округ будет помогать бойцам вернуться к мирной жизни и социализироваться в обществе. Об этом сообщил глава ЯНАО Дмитрий Артюхов во время форума «Патриоты Урала».

«Одно из решений, которое будет сейчас реализовываться — это чтобы на всех крупных предприятиях был специальный резерв рабочих мест. И если человек по своей квалификации и по своему желанию совпадает — эти места будут ждать его для начала новой трудовой деятельности», — заявил Артюхов.

Данная инициатива предполагает также обучение и переквалификацию бойцов и ветеранов. Резервирование мест будет вводиться на предприятиях, где округ может давать прямые директивные решения, подчеркнул Артюхов. Сроки реализации не уточняются.

В эти минуты в Новом Уренгое проходит четвертый форум «Патриоты Урала». Участники уже посетили выставку техники уральских производителей. Следующий форум запланирован в марте 2026 года в ХМАО.

