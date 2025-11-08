Форелевое хозяйство находится в природе Челябинска Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В пригороде Челябинска, в районе Синеглазово, на продажу выставили форелевое хозяйство вместе с туристической базой. На участке есть все средства и оборудование, необходимое для выращивания большого объема этой рыбы. Стоимость объекта — 25 миллионов рублей. Соответствующая информация опубликована на доске интернет-объявлений.

«Участок максимально готов к выращиванию форели, оснащен всеми необходимыми средствами и вспомогательным оборудованием. На территории расположены 20 квадратных садков размером 10х10 метров, несколько понтонов, склад для кормов объемом до 80 тонн, гостевые домики, беседки, баня. Предлагаемая цена сделки — 25 млн рублей», — говорится в сообщении на сайте «Авито».

Также автор объявления указал на ряд достоинств — это защищенная от ветров акватория с глубиной до 50 метров и отсутствие цветения сине-зеленых водорослей. Проектно-хозяйственная документация выполнена в полном объеме, участок и карьер находятся в собственности.

Продолжение после рекламы

Окупаемость бизнеса оценивается в 36 месяцев, прибыль — в пять миллионов рублей в год. Возраст хозяйства — 10 лет, указано в объявлении.

Как сообщало URA.RU ранее, в 2024 году в Белоносовском сельском поселении Еткульcкого рaйона желающим предлагали приобрести рыболовное хозяйство. За 42 миллиону рублей отдавали участок в непосредственной близости от озера Большой Сарыкуль с домом, двумя бревенчатыми банями, гостевыми домиками, складами, вагончиком для охраны и загоном для скота.