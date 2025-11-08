В Тюменской области при пожарах один человек спасен и трое эвакуированы

Самым серьезным случаем стал пожар в квартире на улице Осипенко в Тюмени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области 8 ноября произошло пять техногенных пожаров и 13 дорожных аварий. При пожарах спасли одного человека и эвакуировали троих. Об этом сообщают в telegram-канале МЧС Тюменской области.

«За минувшие сутки в Тюменской области на ликвидацию последствий ДТП подразделения привлекались 13 раз. На пожарах эвакуированы три человека. Оказана помощь населению три раза», — пишет пресс-служба.

Самым серьезным инцидентом стало возгорание в двухкомнатной квартире на улице Осипенко в Тюмени. Огонь удалось ликвидировать на площади 50 квадратных метров, из опасной зоны эвакуировали трех человек, одного спасли. Причиной пожара стало короткое замыкание.

