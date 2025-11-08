Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Криминал

Толпа мужчин напала на авто россиянина с ребенком из-за дорожного конфликта. Видео

09 ноября 2025 в 00:33
Инцидент произошел на оживленном участке трассы

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Группа мужчин начала громить машину жителя Москвы из-за недопонимания на дороге. По словам пострадавшего, нападавших не остановило то, что в машине в этот момент был ребенок.

«Мы ехали по оживленному шоссе с ребенком. Я перестроился, чем не угодил толпе неизвестных. Они вышли из своего автомобиля и начали громить мою машину», — пояснил собеседник РЕН-ТВ.

Злоумышленники разбили лобовое стекло автомобиля, а затем скрылись с места происшествия. Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в пресс-службу ГУ МВД по Москве. Ответ ожидается.

Видео: telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

