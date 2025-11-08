Логотип РИА URA.RU
Певица Юлия Савичева из Кургана пожаловалась на джетлаги

09 ноября 2025 в 00:35
Курганскую певицу Савичеву утомила бессонница из-за частой смены часовых поясов

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Популярная певица Юлия Савичева из Кургана пожаловалась на проблемы со сном из-за джетлага. Переживаниями о нарушении режима она поделилась в соцсетях.

«Опять не сплю. Чертовы джетлаги», — написала Юлия Савичева в своем telegram-канале.

Джетлаг — это состояние, которое возникает из-за резкой смены часовых поясов и нарушает циркадные ритмы человека. Это может привести к проблемам со сном и общему недомоганию. Проблемы со сном из-за джетлага — распространенное явление среди людей, которые часто путешествуют, в том числе среди знаменитостей и представителей шоу-бизнеса.

Савичева активно дает концерты по стране. У нее очень плотный график. 9 ноября она выступит в Благовещенске, 11 ноября будет в Петропавловске-Камчатском, 15 ноября в Воронеже, 18 — в Рязани. До конца ноября она посетит еще ряд городов, включая Москву и Екатеринбург.

Юлия Савичева, известная певица из Кургана, не в первый раз делится с подписчиками своими переживаниями. Ранее она рассказывала о своем отношении к демонстрации физической формы и показывала новый наряд с премии «Жара» в Москве.

