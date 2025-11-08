Логотип РИА URA.RU
В роддоме Челябинска озвучили самые оригинальные и популярные имена новорожденных

В Челябинске новорожденных называют Ассадами, Лионами, Оливиями и Есениями
09 ноября 2025 в 00:57
В роддоме рассказали об именах младенцев

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске объявили самые популярные имена, которыми родители называли своих детей за последние три месяца. Среди мальчиков чаще всего встречались Александр, Максим, Лев, Тимофей и Артем, а среди девочек — Алиса, Софья, Ева, Варвара и Василиса. Об этом говорится в telegram-канале городского роддома ОКБ №2. Также в учреждении озвучили самые оригинальные имена малышей.

«Мы с теплотой вспоминаем каждое имя, которое прозвучало в наших стенах. Отдельно хотим выделить те, что запали в душу. Среди них Ассад, Мия, Мирон, Влас, Мирослава, Милана, Есения, Оливия, Лион», — говорится в сообщении роддома.

В учреждении надеются, что опубликованный перечень вдохновит будущих родителей на выбор подходящего имени для ребенка. В своем сообщении роддом пожелал всем детям расти счастливыми, любимыми и здоровыми. 

Как сообщало URA.RU ранее, Лайло, Язгуль, Мухаммаадаюб и Имрон стали редкими именами, которыми родители называли своих детей в Челябинской области в 2025 году. Среди имен для девочек редкими в регионе, по данным портала ЗАГС, стали Лайло, Мелания, Язгуль, Диляра и Наталия. 

