Экономист Фролов: перевод между своими счетами рискует привести к проверкам

Частые переводы денег между своими счетами могут привлечь внимание банковских систем мониторинга и привести к проверкам. Даже если операции не связаны с получением дохода, они могут быть восприняты как попытка скрыть происхождение средств. Об этом предупреждает экономист Борис Фролов.

«Дело не в налогах, а в требованиях закона о противодействии отмыванию доходов. Каждое финансовое учреждение обязано отслеживать операции, не имеющие очевидного экономического смысла. Например, если человек часто пополняет карту наличными, затем переводит деньги на другой свой счет, потом снова снимает и вносит — для банка это выглядит как запутывание следов происхождения средств. Даже если цель проста — отложить деньги, автоматические фильтры могут воспринять это как попытку скрыть источник», — пояснил Фролов «Российской газете».

В таких случаях банк может запросить объяснения и документы, подтверждающие происхождение средств. Если клиент игнорирует запросы или операции выглядят подозрительно, возможна блокировка счета или сообщение в Росфинмониторинг. Эксперт подчеркивает, что налоговая служба интересуется только реальными доходами, но если переводы используются для сокрытия прибыли от бизнеса, это может привести к проверкам и штрафам. Фролов рекомендует сохранять документы, подтверждающие происхождение средств, и поддерживать логику в своих операциях, особенно при работе с крупными суммами наличных.

