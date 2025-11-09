«Не проще ли уехать в Таиланд»: появились новые версии таинственного исчезновения семьи Усольцевых

Версию о проблемах в отношениях Усольцевых перед исчезновением опровергли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Семья Усольцевых исчезла в Кутурчинском Белогорье 28 сентября. Криминалист Михаил Игнатов предположил, что они могли сбежать в Таиланд. Он указал на отсутствие следов, которые обычно остаются при выживании в тайге.

Поиски семьи Усольцевых в тайге волонтеры называют беспрецедентными. Рассматриваются разные версии пропажи. По одной из них, семья могла купить документы на Украине, чтобы тайно уехать в США через Монголию или Казахстан. Есть и другие версии, например, о том, что Усольцевых убили браконьеры. Массовые поиски супругов, их дочери и собаки приостановили 12 октября. Что известно о новой версии — в материале URA.RU.

Новая версия пропажи Усольцевых

Криминалист Михаил Игнатов предположил, что семья Усольцевых могла сбежать в Таиланд. По мнению эксперта, отсутствие следов, которые обычно остаются при выживании в тайге, указывает на то, что семья могла покинуть страну.

«Моя версия, что они имитировали свое исчезновение, а сами в другом государстве сейчас находятся», — передает его слова «Царьград». Предприниматель неоднократно привлекался к административной ответственности за финансовые и налоговые нарушения.

А в интервью от 2015 года Усольцев критически высказался в адрес экономического курса российских властей и предрекал скорый крах российской экономики. Тогда он сказал: «А не проще с этими деньгами уехать в Таиланд и стать там дауншифтером?»

Были ли проблемы в семье Усольцевых

Психологи пришли к выводу, что пропавший бизнесмен Усольцев был деспотичным и властным человеком, который держал под контролем свою семью. Вывод сделан после анализа социальных сетей его супруги.

Профайлер Михаил Дементьев, изучивший фотографии семьи Усольцевых, отметил особенности в поведении бизнесмена на снимках. «Обнимает не формально, а вот так вот, под грудь, под подмышку, это прямо очень интимно. Если бы это было формально, было бы где-то ниже, скорее всего. Линию такую, что видно, что он как-то с ней несчастлив, я бы не стал раскачивать. Губы вытягивает, то есть это, например, не просто формальное: на тебе мои губы, а есть с его стороны тоже вектор движения», — приводит его слова РЕН.ТВ.

Что о главе семьи Усольцевых рассказал священник

Настоятель Михаило-Архангельского собора, протоиерей Роман Нещерет рассказал aif.ru, что до недавнего времени он не был знаком с Усольцевым и даже не слышал его фамилии. Однако в школе английского языка, где протоиерей изучает язык, ему рассказали, что одним из учредителей заведения является Сергей Усольцев.

«Никто не мог поверить, что такое с ним и его семьей могло произойти, все говорили, что очень жаль и прочее», — поделился отец Роман. Он также отметил, что отзывы об Усольцеве в городе только теплые.

В Тайге пропала не только семья Усольцевых

В Красноярском крае пропала не только семья Усольцевых. Сообщается, что исчез охотник из поселка Байкит — отец пятерых детей. Как пишет aif.ru со ссылкой на, охотника, общественника и эксперта по выживанию в экстремальных условиях Василия Федюнина, последний раз мужчина выходил на связь с семьей 29 октября, сообщив, что ему осталось проплыть 10 километров по реке Чуняткан в сторону реки Огне. Он рассчитывал быть дома 30 октября, но так и не появился.

Поиски пропавшего были затруднены из-за особенностей местности и погодных условий. Насторожило близких то, что через несколько дней домой вернулись собаки охотника. «Собаки обычно не бросают хозяина живого никогда. Вероятно, что-то случилось, может, утонул. Лодку обычно прибивает к берегу, сейчас там уже торосы по берегу, лодку могло унести мимо Байкита дальше», — предположил эксперт. В настоящее время поиски ведутся силами добровольцев и сотрудников МЧС.

