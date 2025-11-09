ВСУ отправили почти полсотни дронов на Брянскую область: карта атака БПЛА 9 ноября

ВСУ выпустили на Россию 44 БПЛА Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ночь на 9 ноября силы противовоздушной обороны успешно перехватили и ликвидировали 44 БПЛА. Больше всего было уничтожено над территорией Брянской области. Также ракетная опасность объявлялась еще в нескольких регионах РФ. Карта атак БПЛА ВСУ — в материале URA.RU.

Условные обозначения Фото: URA.RU

За ночь сбито 44 БПЛА

Министерство обороны в своем telegram-канале сообщили, что в период с 23:00 8 ноября до 7:00 9 ноября дежурные силы противовоздушной обороны успешно перехватили и ликвидировали 44 беспилотников самолетного типа ВСУ. Из них 43 БПЛА были уничтожены над территорией Брянской области, еще один — над территорией Ростовской области.

ВСУ ночью атаковали Тульскую область

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем telegram-канале обратился к жителям региона с сообщением об угрозе ракетной атаки в 4:52 по московскому времени. Он призвал население сохранять спокойствие. В 6:11 по московскому времени было объявлено об отмене режима ракетной опасности.

В Брянской области трижды объявлялась ракетная опасность

В Брянской области трижды объявлялась ракетная опасность. Глава региона Александр Богомаз в telegram-канале публиковал предупреждения для жителей. Им было рекомендовано оставаться в помещениях и избегать нахождения возле окон, а тем, кто находился на улице или в транспорте, — искать ближайшее укрытие. Последний отбой ракетной опасности был объявлен в 5:52 по московскому времени.

В Орловской области несколько раз объявлялась ракетная опасность

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем telegram-канале объявил ракетную опасности на территории региона. Последняя объявленная ракетная опасность была отменена в 5:50 по московскому времени.

В Воронежской области была объявлена опасность атаки БПЛА и ракетная опасность

В Воронежской области также несколько раз объявлялись опасность атаки БПЛА и ракетная опасность. Об этом губернатор Александр Гусев в своем telegram-канале предупредил жителей региона.

Гусев призывал жителей сохранять спокойствие и следовать инструкциям. Отбой последнего оповещения произошел в 7:04 по московскому времени.

В Ростовской области силы ПВО отразили атаку БПЛА

По словам главы региона Юрия Слюсаря, в ночь на 9 ноября в Ростовской области были отражены попытки воздушной атаки ВСУ. Силы противовоздушной обороны успешно уничтожили и подавили беспилотные летательные аппараты в Каменске-Шахтинском и Мясниковском районе. Человеческих жертв нет. Информация о последствиях на земле уточняется, об этом он сообщил в telegram-канале.

