Образ основателя Кургана Тимофея Невежина, который воплотил в памятнике скульптор Анатолий Козырев, оказался близок простому народу. Невежин был похож одновременно на крестьянина и на мастерового человека в рубахе с закатанными рукавами. Об этом URA.RU рассказал сын скульптора Владислав Козырев.

«Невежин происходил из самой массы простого народа. Он основал слободу вместе с товарищами. Поэтому мой отец создал скульптурную группу, где Тимофей находится рядом с молодым жителем слободы. Их одежда не отличалась от той, в которой трудовой люд ходил. А новый памятник показывает нам образ состоятельного человека в шубе, похожего на барина», — сообщил Козырев. Он добавил, что курганцы, понимающие историю родного города, жалеют, что исторический памятник уничтожили еще при Олеге Богомолове.

Козырев подчеркнул, что курганцы всегда отличались трудовой закалкой. Они проявляли себя в реальных делах, в мастерских, на полях и в боях. У горожан исторически не принято было кичиться богатством одежды, они не гнались за внешним лоском, отметил сын скульптора.

Согласно архивным материалам, памятник основателю Кургана установили на привокзальной площади в 1964 году. Он был сделан из бетона. Накануне развала СССР монумент демонтировали на реставрацию, затем тайно уничтожили. Новый памятник Невежину окрыли летом 2017 года, его создала скульптор Ольга Красношеина.