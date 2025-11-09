Сын скульптора Козырева: первый памятник Невежину был ближе к простым курганцам. Фото
Образ основателя Кургана был создан легендарным скульптором
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Образ основателя Кургана Тимофея Невежина, который воплотил в памятнике скульптор Анатолий Козырев, оказался близок простому народу. Невежин был похож одновременно на крестьянина и на мастерового человека в рубахе с закатанными рукавами. Об этом URA.RU рассказал сын скульптора Владислав Козырев.
«Невежин происходил из самой массы простого народа. Он основал слободу вместе с товарищами. Поэтому мой отец создал скульптурную группу, где Тимофей находится рядом с молодым жителем слободы. Их одежда не отличалась от той, в которой трудовой люд ходил. А новый памятник показывает нам образ состоятельного человека в шубе, похожего на барина», — сообщил Козырев. Он добавил, что курганцы, понимающие историю родного города, жалеют, что исторический памятник уничтожили еще при Олеге Богомолове.
Козырев подчеркнул, что курганцы всегда отличались трудовой закалкой. Они проявляли себя в реальных делах, в мастерских, на полях и в боях. У горожан исторически не принято было кичиться богатством одежды, они не гнались за внешним лоском, отметил сын скульптора.
Согласно архивным материалам, памятник основателю Кургана установили на привокзальной площади в 1964 году. Он был сделан из бетона. Накануне развала СССР монумент демонтировали на реставрацию, затем тайно уничтожили. Новый памятник Невежину окрыли летом 2017 года, его создала скульптор Ольга Красношеина.
Первый памятник Тимофею Невежину в Кургане
Фото: архив Налимовых
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
- Евгений09 ноября 2025 10:14Я хорошо помню тот первый памятник Невежину, грустно стало как-то. Это же наш город и наша история, почему обязательно уничтожать ее надо было. Дайте ответ.