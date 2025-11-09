Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Почти полсотни беспилотников ВСУ атаковали Россию

В ночь на 9 ноября было перехвачено 44 украинских БПЛА
09 ноября 2025 в 09:34
Над Брянской областью было сбито 43 БПЛА, указано в сообщении

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ночь на 9 ноября над российскими регионами было перехвачено 44 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 8 ноября до 7.00 мск 9 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.

Наибольшее число беспилотников было перехвачено над Брянской областью — 43 беспилотника. Информацию подтвердил глава региона Александр Богомаз в своем канале. Также был перехвачен один беспилотник ВСУ над Ростовской областью.

Тем временем вечером 8 ноября, было сбито 15 украинских БПЛА. Среди них 12 было над территорией Крыма и один над Ростовской областью.

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

