В Екатеринбурге две машины заблокировали трамвайные пути

ДТП произошло на пересечении улиц Калинина — Бакинских комиссаров (архивное фото) Фото: Анна Журавлева © URA.RU

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием двух автомобилей, которые заблокировали трамвайные пути. Об этом сообщает канал «Злой Екатеринбург».

«На Калинина — Бакинских комиссаров ДТП. Две машины на трамвайных путях», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале.