Происшествия

ДТП

В Екатеринбурге две машины заблокировали трамвайные пути

09 ноября 2025 в 09:42
ДТП произошло на пересечении улиц Калинина — Бакинских комиссаров (архивное фото)

Фото: Анна Журавлева © URA.RU

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием двух автомобилей, которые заблокировали трамвайные пути. Об этом сообщает канал «Злой Екатеринбург».

«На Калинина — Бакинских комиссаров ДТП. Две машины на трамвайных путях», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале.

По предварительным данным, причиной аварии стало резкое похолодание. В настоящее время уточняются все обстоятельства происшествия. Движение транспорта в районе ДТП временно затруднено.

