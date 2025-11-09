Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

На Западе раскрыли тайну, как именно США принимают решения по Украине

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: в конгрессе США сильное украинское лобби
09 ноября 2025 в 09:46
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Сильное украинское лобби в конгрессе может влиять на решение Вашингтона, заявила Кнайсль

Сильное украинское лобби в конгрессе может влиять на решение Вашингтона, заявила Кнайсль

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Сильное украинское лобби в конгрессе США влияет на решения Вашингтона в урегулировании конфликта. Об этом рассказала бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

«В конгрессе США очень сильно украинское лобби, которое, возможно, было недооценено российской стороной», — рассказала Кнайсль. Ее слова приводит РИА Новости. Она также отметила, что в последнее время все зависит от конгресса.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что США активно влияют на политику европейских стран в контексте украинского кризиса. Однако они не могут быстро изменить консолидированную негативную позицию Европы в отношении России.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал