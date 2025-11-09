Госавтоинспекция призвала курганских водителей к осторожности из-за гололеда

В Курганской области водителям советуют соблюдать осторожность при движении по дорогам Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Курганской области начался снегопад, из-за которого может образоваться гололед на дорогах. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность. Об этом предупреждает Госавтоинспекция.

«В связи с ухудшением погодных условий, осадками и гололедицей на дорогах, Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой повысить внимание и осторожность. Водителям следует тщательно соблюдать ПДД, выбирать безопасную скорость и увеличивать дистанцию между транспортными средствами», — сообщается в группе «Госавтоинспекция 45» в соцсети «ВКонтакте».