Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Транспорт

Трассу М-5 «Урал» в Челябинской области засыпает снегом. Видео

09 ноября 2025 в 09:58
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Движение на М5 затрудненно из-за снега на участке в горнозаводской зоне

Движение на М5 затрудненно из-за снега на участке в горнозаводской зоне

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На автодороге М-5 «Урал» (Москва — Челябинск) наблюдаются сильные снегопады в горнозаводской зоне, начиная от Миасса. Об этом сообщает Госавтоинспекция по региону.  

«Движение на участке трассы М-5 местами затруднено. В связи с неблагоприятной погодой водителям стоит воздержаться от дальних поездок на личных автомобилях, пока погода не улучшится. Ориентировочно, осадки продлятся до 12:00», — заявляют в ГАИ по региону. 

Сотрудники Госавтоинспекции работают в усиленном режиме и осуществляют непрерывный контроль за ситуацией, поддерживают взаимодействие с экстренными службами. Экипажи ДПС нацелены на немедленное оказание помощи водителям. 

Продолжение после рекламы

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал