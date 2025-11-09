Движение на М5 затрудненно из-за снега на участке в горнозаводской зоне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На автодороге М-5 «Урал» (Москва — Челябинск) наблюдаются сильные снегопады в горнозаводской зоне, начиная от Миасса. Об этом сообщает Госавтоинспекция по региону.

«Движение на участке трассы М-5 местами затруднено. В связи с неблагоприятной погодой водителям стоит воздержаться от дальних поездок на личных автомобилях, пока погода не улучшится. Ориентировочно, осадки продлятся до 12:00», — заявляют в ГАИ по региону.

Сотрудники Госавтоинспекции работают в усиленном режиме и осуществляют непрерывный контроль за ситуацией, поддерживают взаимодействие с экстренными службами. Экипажи ДПС нацелены на немедленное оказание помощи водителям.