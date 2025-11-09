На ЕКАДе случилось смертельное ДТП

Водитель Mitsubishi врезался в фуру, которая начала разворачиваться (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Вечером 7 ноября на 35-м километре ЕКАД водитель автомобиля Mitsubishi врезался в фуру, которая начала разворачиваться перед ним. В результате аварии водитель легковушки скончался в больнице, пишет «Ревда-инфо».

«Водителя легковушки с тяжелыми травмами доставили в 23-ю городскую клиническую больницу, где он умер», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Уточняется, что водитель авто двигался со «скоростью, не обеспечивающей безопасность», и не смог быстро среагировать на маневр фуры.

По словам других автолюбителей, в момент аварии на дороге было темно и скользко. Сейчас устанавливается личность погибшего.

