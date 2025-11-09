Гусев рассказал о повреждениях в Воронежской области из-за атаки БПЛА
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Воронежской области после атаки БПЛА произошло возгорание на одном из коммунальных объектов. Из-за возгорания по соображениям технологической безопасности происходили колебания температуры центрального отопления. В ближайшее время температура будет приходить в норму. Также по технологическим соображениям была приостановлена подача электроэнергии. Сейчас электроэнергия подается всем потребителям в штатном режиме. Об этом сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Материал из сюжета:Украинские атаки по российским регионам
