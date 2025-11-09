Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Гусев рассказал о повреждениях в Воронежской области из-за атаки БПЛА

09 ноября 2025 в 09:57
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

В Воронежской области после атаки БПЛА произошло возгорание на одном из коммунальных объектов. Из-за возгорания по соображениям технологической безопасности происходили колебания температуры центрального отопления. В ближайшее время температура будет приходить в норму. Также по технологическим соображениям была приостановлена подача электроэнергии. Сейчас электроэнергия подается всем потребителям в штатном режиме. Об этом сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев. 

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал