В Европе найдена «дроновая сверхдержава»
На территории Латвии придумываются, разрабатываются и производятся дроны, заявил Спрудс
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Латвия — дроновая сверхдержава. Такого мнения придерживается глава министерства обороны Латвии Андрис Спрудс.
«Латвия доказывает: мы — сверхдержава дронов», — заявил Спрудс. Сделал он это в соцсети X.
По словам министра, в Латвии формируется полноценная экосистема дронов — от зарождения идеи и разработки до производства, тестирования летательных аппаратов. Помимо этого, на территории страны проводится обучение операторов БПЛА.
Заявление министра обороны Латвии прозвучало на фоне планов Еврокомиссии расширить «стену дронов» на европейские регионы. Ранее Еврокомиссия предлагала создать систему мониторинга восточного фланга Евросоюза для защиты от возможных угроз со стороны России и Беларуси, и проект был поддержан, в том числе, странами Балтии.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.