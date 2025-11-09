Свердловские власти будут выделять около 700 млн рублей на трамвайные линии к Верхней Пышме

На развитие трамвайных линий в 2026 году выделят 721 млн рублей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Из бюджета Свердловской области ежегодно будут выделять около 700 миллионов рублей на трамвайную линию, соединяющую Екатеринбург и Верхнюю Пышму. Об этом сообщают «Вечерние Ведомости».

«В статье бюджета заложено на 2026 год — 721 млн рублей, на 2027 год — 694 млн рублей, на 2028 год — 667 млн рублей», — сказано в сообщении. Точные доли средств, которые пойдут на эксплуатацию и развитие линии, не указаны.