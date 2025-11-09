Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Транспорт

Свердловские власти будут выделять около 700 млн рублей на трамвайные линии к Верхней Пышме

В новом году власти выделят 721 млн рублей на развитие трамвайных линий к Пышме
09 ноября 2025 в 11:18
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На развитие трамвайных линий в 2026 году выделят 721 млн рублей

На развитие трамвайных линий в 2026 году выделят 721 млн рублей

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Из бюджета Свердловской области ежегодно будут выделять около 700 миллионов рублей на трамвайную линию, соединяющую Екатеринбург и Верхнюю Пышму. Об этом сообщают «Вечерние Ведомости».

«В статье бюджета заложено на 2026 год — 721 млн рублей, на 2027 год — 694 млн рублей, на 2028 год — 667 млн рублей», — сказано в сообщении. Точные доли средств, которые пойдут на эксплуатацию и развитие линии, не указаны.

Трамвайная линия должна улучшить транспортную доступность между двумя городами и облегчить передвижение жителей. Выделение средств на трамвайную линию между Екатеринбургом и Верхней Пышмой вписывается в рамки масштабной транспортной реформы в Екатеринбурге, начатой в 2024 году. Общий объем финансирования реформы на четыре года составит 47,9 миллиардов рублей — в пять раз больше изначально запланированной суммы.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал