Стармер приблизился к отставке с поста премьера Британии

Стармера винят в экономических неудачах Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Более половины населения Великобритании выступает за то, чтобы действующий премьер-министр Кир Стармер и канцлер казначейства Рейчел Ривз покинули свои посты. Об этом сообщает агентство маркетинговых исследований Opinium.

«Более половины жителей Британии считают, что премьер-министр Кир Стармер (56%) и канцлер Рейчел Ривз (57%) должны уйти в отставку», — говорится в аккаунте агентства в соцсети Х. Как сообщается, основной причиной столь массового недовольства, по сведениям социологов, стала экономическая политика лейбористов.

Сообщается, что 58% британцев считают ее несправедливой, а подавляющее большинство опрошенных не верят в способность правительства сбалансировать бюджет. Кроме того, отмечается, что 77% граждан уверены в неизбежном нарушении предвыборного обещания Стармера не повышать налоги.

Продолжение после рекламы