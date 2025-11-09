Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Криминал

В Перми студент попал под уголовное дело из-за любви к «Москвичу». Фото

В Перми участковый задержал 19-летнего студента во время кражи авто у пенсионера
09 ноября 2025 в 11:25
Участковый задержал студента с поличным при попытке угона

Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми любовь к ретро-автомобилям привела студента к уголовному делу о краже — 19-летний юноша попытался угнать «Москвич» 77-летнего пенсионера, используя дубликат ключей. Участковый задержал его на месте преступления, сообщает городское управление МВД. 

«В дежурную часть отдела полиции Ленинского района поступило сообщение от местного жителя о краже машины в гаражном кооперативе. На место происшествия выехал участковый уполномоченный капитан полиции Альберт Васильев, который задержал 19-летнего студента одного из пермских вузов в момент буксировки автомобиля», — говорится на странице управления во «ВКонтакте».

Как установили правоохранители, молодой человек использовал дубликат ключа от своей предыдущей машины такой же марки — «Москвич». Для реализации плана он попросил помочь знакомого, объяснив, что купил неисправный автомобиль и его необходимо переставить в другое место.

Их действия заметил сосед 77-летнего владельца автомобиля, который вызвал полицию. Подозреваемый объяснил свой поступок любовью к марке «Москвич». Возбуждено уголовное дело о краже, похищенное имущество возвращено законному владельцу.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми сотрудники полиции задержали двух местных жителей, подозреваемых в серии преступлений, связанных с кражей и угоном автомобилей. При задержании подозреваемые признались, что совершали преступления «ради забавы».

Полицейский задержал злоумышленника во время буксировки «Москвича»

Фото: Официальное сообщество Управления МВД России по г. Перми

