Власти рассказали, как геологу удалось выжить под лавиной на Камчатке
То, что геолог смог выжить благодаря воздушному карману - невероятная ситуация, заявил Лебедев
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Заваленный лавиной геолог смог выжить благодаря воздушному карману. Об этом рассказал министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев.
«Вероятнее всего, каким-то чудом под снегом сформировался воздушный карман, что позволило человеку дышать. Это невероятная ситуация», — заявил Лебедев. Его слова приводит ТАСС.
8 ноября на Камчатке в районе Агинского месторождения сошла лавина, под снежными массами оказались несколько работников. В ходе поисковых работ было извлечено тело 39-летнего машиниста подрядной организации, еще одного геолога обнаружили живым. Сейчас пострадавшего эвакуируют из района происшествия.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.