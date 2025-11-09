Логотип РИА URA.RU
Власти рассказали, как геологу удалось выжить под лавиной на Камчатке

Заваленный под лавиной геолог смог выжить благодаря воздушному карману
09 ноября 2025 в 11:24
То, что геолог смог выжить благодаря воздушному карману - невероятная ситуация, заявил Лебедев

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Заваленный лавиной геолог смог выжить благодаря воздушному карману. Об этом рассказал министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев.

«Вероятнее всего, каким-то чудом под снегом сформировался воздушный карман, что позволило человеку дышать. Это невероятная ситуация», — заявил Лебедев. Его слова приводит ТАСС.

8 ноября на Камчатке в районе Агинского месторождения сошла лавина, под снежными массами оказались несколько работников. В ходе поисковых работ было извлечено тело 39-летнего машиниста подрядной организации, еще одного геолога обнаружили живым. Сейчас пострадавшего эвакуируют из района происшествия.

