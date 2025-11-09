Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Тюменец после распития коньяка и пива решил сесть за руль и поехать к сестре

09 ноября 2025 в 11:24
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Автомобиль нарушителя конфискован

Автомобиль нарушителя конфискован

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Голышмановском округе (Тюменская область) в поле зрения сотрудников ДПС попал водитель на отечественной легковушке. При проверке оказалось, что мужчина пьян — он поделился, что пил пиво и коньяк, а потом решил отправиться в гости к сестре.

«В Голышмановском округе инспекторы ДПС остановили автомобиль ВАЗ-21110, за рулем которого находился 42-летний пьяный водитель. Алкотестер показал 0,92 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина пояснил, что употреблял пиво и коньяк, а затем отправился в гости к сестре», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции региона.

Автомобиль нарушителя задержан. На любителя пьяной езды составлен административный протокол.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал