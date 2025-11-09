Логотип РИА URA.RU
Лавров высказался о будущей встрече с Рубио

09 ноября 2025 в 12:10
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности проводить личные встречи с госсекретарем США Марко Рубио. По словам главы МИД, такие встречи необходимы для обсуждения двусторонних отношений и ситуации на Украине. Информация опубликована в интервью РИА Новости.

«Мы с госсекретарем Марко Рубио понимаем необходимость регулярного общения. Оно важно для обсуждения украинского вопроса и для продвижения двусторонней повестки дня. Поэтому и общаемся по телефону, готовы и к проведению личных встреч, когда потребуется», — сказал Лавров в интервью РИА Новости. 

