Полиция выясняет причины ДТП в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Водитель Toyota сбил пешехода в Шадринском округе Курганской области. Пешеход скончался от полученных травм. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.

«Водитель Toyota Corolla ехал в направлении Шадринска со стороны деревни Макарово. В попутном направлении по проезжей части шел мужчина. Световозвращающих элементов на одежде у пешехода не было, что позволило бы водителю вовремя заметить его в условиях недостаточной видимости», — сообщается в telegram-канале «Шадринск» со ссылкой на полицию.

Инцидент в Шадринском округе — очередное ДТП, где в последние дни произошло несколько аварий. Ранее на этой дороге зафиксировали смертельное ДТП при обгоне, в котором погиб водитель, а также аварию в Лебяжьевском округе с участием такси и маршрутного автобуса. Осенне-зимние условия повышают риск дорожных происшествий из-за гололеда.