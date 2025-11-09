Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

ДТП

Водитель Toyota насмерть сбил пешехода на курганской дороге. Видео

09 ноября 2025 в 12:21
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Полиция выясняет причины ДТП в Курганской области

Полиция выясняет причины ДТП в Курганской области

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Водитель Toyota сбил пешехода в Шадринском округе Курганской области. Пешеход скончался от полученных травм. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.

«Водитель Toyota Corolla ехал в направлении Шадринска со стороны деревни Макарово. В попутном направлении по проезжей части шел мужчина. Световозвращающих элементов на одежде у пешехода не было, что позволило бы водителю вовремя заметить его в условиях недостаточной видимости», — сообщается в telegram-канале «Шадринск» со ссылкой на полицию.

Инцидент в Шадринском округе — очередное ДТП, где в последние дни произошло несколько аварий. Ранее на этой дороге зафиксировали смертельное ДТП при обгоне, в котором погиб водитель, а также аварию в Лебяжьевском округе с участием такси и маршрутного автобуса. Осенне-зимние условия повышают риск дорожных происшествий из-за гололеда.

Продолжение после рекламы

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал