В Германии Киев призвали к немедленными переговорам

В Германии попросили Украину начать переговорный процесс после энергетического коллапса
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком призвал Украину к немедленным переговорам. Поводом для обращения стало отключение государственных ТЭС на Украине.
«В Киеве нет электричества. Все государственные электростанции отключены. Скоро зима. Заключите мир», — написал Дотком в соцсети X. Поводом для беспокойства стали сообщения компании «Центрэнерго» и «Укрэнерго»: первая заявила, что из-за российских ударов на всех государственных ТЭС остановилась генерация, вторая — сообщила о серии отключений электроэнергии в разных регионах Украины.
Ранее сообщалось, что 8 ноября все государственные теплоэлектростанции Украины перестали генерировать электроэнергию. Это произошло после того, как Минобороны РФ заявило, что был нанесен массированный удар по военным и энергетическим объектам страны и связанной с ними инфраструктуре. Подробнее о том, что происходит на Украине — в материале URA.RU.
Глава РФ Владимир Путин ранее неоднократно подчеркивал заинтересованность России в долгосрочном урегулировании конфликта. Среди первопричин проблемы Москва называла угрозы национальной безопасности, связанные с расширением НАТО и попытками включения в альянс Украины, а также указывала на необходимость соблюдения прав русскоязычного населения республики наравне с остальными гражданами.
