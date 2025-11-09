В Германии Киев призвали к немедленными переговорам

В Германии попросили Украину начать переговорный процесс после энергетического коллапса Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком призвал Украину к немедленным переговорам. Поводом для обращения стало отключение государственных ТЭС на Украине.

«В Киеве нет электричества. Все государственные электростанции отключены. Скоро зима. Заключите мир», — написал Дотком в соцсети X. Поводом для беспокойства стали сообщения компании «Центрэнерго» и «Укрэнерго»: первая заявила, что из-за российских ударов на всех государственных ТЭС остановилась генерация, вторая — сообщила о серии отключений электроэнергии в разных регионах Украины.

Ранее сообщалось, что 8 ноября все государственные теплоэлектростанции Украины перестали генерировать электроэнергию. Это произошло после того, как Минобороны РФ заявило, что был нанесен массированный удар по военным и энергетическим объектам страны и связанной с ними инфраструктуре. Подробнее о том, что происходит на Украине — в материале URA.RU.

