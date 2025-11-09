Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Европа

В Германии Киев призвали к немедленными переговорам

Ким Дотком призывает Украину к переговорам из-за отключений элетростанций
09 ноября 2025 в 13:52
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Германии попросили Украину начать переговорный процесс после энергетического коллапса

В Германии попросили Украину начать переговорный процесс после энергетического коллапса

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком призвал Украину к немедленным переговорам. Поводом для обращения стало отключение государственных ТЭС на Украине.

«В Киеве нет электричества. Все государственные электростанции отключены. Скоро зима. Заключите мир», — написал Дотком в соцсети X. Поводом для беспокойства стали сообщения компании «Центрэнерго» и «Укрэнерго»: первая заявила, что из-за российских ударов на всех государственных ТЭС остановилась генерация, вторая — сообщила о серии отключений электроэнергии в разных регионах Украины.

Ранее сообщалось, что 8 ноября все государственные теплоэлектростанции Украины перестали генерировать электроэнергию. Это произошло после того, как Минобороны РФ заявило, что был нанесен массированный удар по военным и энергетическим объектам страны и связанной с ними инфраструктуре. Подробнее о том, что происходит на Украине — в материале URA.RU.

Продолжение после рекламы

Глава РФ Владимир Путин ранее неоднократно подчеркивал заинтересованность России в долгосрочном урегулировании конфликта. Среди первопричин проблемы Москва называла угрозы национальной безопасности, связанные с расширением НАТО и попытками включения в альянс Украины, а также указывала на необходимость соблюдения прав русскоязычного населения республики наравне с остальными гражданами.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал