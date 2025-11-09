Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

Российские войска освободили населенный пункт Рыбное в Запорожской области

09 ноября 2025 в 14:08
Фото: © URA.RU

9 ноября 2025 года российские войска освободили населенный пункт Рыбное в Запорожской области. Об этом сообщили в МО РФ. 

В ходе боевых действий освобожден населенный пункт Рыбное в Запорожской области. Информация указана в официальном telegram-канале ведомства. 

