Российские войска освободили населенный пункт Рыбное в Запорожской области
09 ноября 2025 в 14:08
Срочная новость
Фото: © URA.RU
9 ноября 2025 года российские войска освободили населенный пункт Рыбное в Запорожской области. Об этом сообщили в МО РФ.
В ходе боевых действий освобожден населенный пункт Рыбное в Запорожской области. Информация указана в официальном telegram-канале ведомства.
