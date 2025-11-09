Губернатор предостерег свердловчан от дальних поездок из-за гололеда
Денис Паслер сообщил о работе специальной техники на региональных трассах
Фото: Илья Московец © URA.RU
Для борьбы со снегом и гололедом на дороги вышла техника. На региональных автодорогах работают 203 единицы, уточняет губернатор Свердловской области Денис Паслер.
«На региональных автодорогах работают 203 единицы техники, из них: 169 комбинированных дорожных машин, 8 автомобилей с отвалом, 9 автогрейдеров, 17 единиц другой техники», — написал глава региона. Он уточнил, что на федеральных трассах работают 30 единиц техники.
Свердловчанам рекомендуется быть внимательными на дорогах: снижать скорость, увеличивать дистанцию до впереди идущего автомобиля и избегать резких маневров. По возможности стоит отказаться от дальних поездок, особенно в темное время суток.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!