Губернатор предостерег свердловчан от дальних поездок из-за гололеда

Денис Паслер сообщил о работе специальной техники на региональных трассах Фото: Илья Московец © URA.RU

Для борьбы со снегом и гололедом на дороги вышла техника. На региональных автодорогах работают 203 единицы, уточняет губернатор Свердловской области Денис Паслер.

«На региональных автодорогах работают 203 единицы техники, из них: 169 комбинированных дорожных машин, 8 автомобилей с отвалом, 9 автогрейдеров, 17 единиц другой техники», — написал глава региона. Он уточнил, что на федеральных трассах работают 30 единиц техники.