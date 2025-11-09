В Сети сообщили о транспортном коллапсе в Шереметьево

Очереди и духота: в Шереметьево произошел коллапс Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пассажиры московского аэропорта Шереметьево пожаловались на транспортный коллапс. Очереди к паспортному контролю не двигаются уже более 30 минут, а вентиляция не работает. Об этом сообщили очевидцы.

«Очевидцы, которые находятся в московском аэропорту Шереметьево, рассказали, что стоят в очереди к паспортному контролю уже более 30 минут. При этом толпа не двигается. Многие жалуются на духоту, так как вентиляция не работает. Сотрудники аэропорта никакой информации не дают. „Просто сознание теряешь. Ужас. Пожилые и дети отползают из толпы назад к стенам. Просто как скот держат“, — сообщает „Осторожно, новости“, приводя слова пассажиров.

По словам пассажиров, работает около 50 окон, но автоматический контроль не функционирует. В очереди стоят люди из Турции, Китая и других стран. Ситуация усугубляется отсутствием информации со стороны сотрудников аэропорта.

