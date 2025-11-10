Девочка в диване, тело в ковре, зачистка в МУП «ПОВВ» и чипирование собак: девять челябинских событий недели

Два громких убийства шокировали жителей Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За неделю с 3 по 9 ноября Челябинскую область потрясли шокирующие преступления. Первое — убийство пятилетней девочки, чье тело пролежало в диване месяц. Второе — мужчины, которого после смерти завернули в ковер. Коррупционные разоблачения продолжились в банке «Снежинский». Экс-директор нацпарка «Таганай» Алексей Яковлев выслушал приговор, а бывший губернатор Михаил Юревич распрощался с активами. Что случилось в Челябинской области за неделю — читайте в дайджесте.

Убийство 5-летней девочки в Челябинске

Подозреваемая в убийстве дочери свою вину не признала Фото: Павел Сидоров © URA.RU

В квартире на улице 250-летия Челябинска обнаружено тело пятилетней девочки — оно было спрятано в диване. Жилье арендовала 43-летняя жительница Башкирии, а погибшая девочка была ее дочерью. Ужасную находку сделала уборщица: она по просьбе собственника пришла прибраться. Самой квартиросъемщицы — главной подозреваемой в деле — на месте уже не было, она съехала. На следующий день ее разыскали. Свою вину в убийстве женщина не признала, сказав, что девочка утонула в ванной. Женщина прожила с трупом дочери около месяца, спав рядом с ней и фотографируя. Следователи выясняют, что случилось с убитой на самом деле, а пока мать заключили на два месяца под стражу. Подробности истории читайте в сюжете URA.RU.

Тело в ковре в Магнитке

Около подъезда многоэтажки в Магнитогорске было обнаружено тело мужчины, завернутое в ковер. Камеры домофона запечатлели лишь то, как неизвестный мужчина заклеивает глазок видеокамеры. Его задержали. В ходе допроса тот рассказал, что конфликт с потерпевшим возник во время совместного употребления алкоголя. Началась ссора, подозреваемый нанес несколько ударов убитому. Через несколько дней задержанный купил тачку, завернул тело в ковер и попытался вывезти его. Однако в момент, когда он выносил тело из дома, его заметил сосед. Тело пришлось бросить.

Продолжение после рекламы

Приговор экс-директору нацпарка «Таганай» Яковлеву

Яковлева задержали, когда он занял должность замдиректора одного из департаментов Минприроды РФ Фото: Алексей Казанцев © URA.RU

Бывшему чиновнику Минприроды РФ и экс-директору нацпарка «Таганай» Алексею Яковлеву вынесли приговор по делу о коррупции. Он получил взятки в особо крупном размере — на общую сумму более 3,3 миллиона рублей. Для этого вступил в сговор со своим преемником Эльвиной Новоселовой и Евгением Пузановым, собирая с сотрудников суммарно по 50 тысяч рублей в месяц, выписанных им в виде премий; а также разрешив предпринимателю Ульяне Филипповой торговать на территории парка. Прокурор запросил для Яковлева 15 лет строгого режима. В итоге ему дали девять с половиной лет. Новоселова отделалась условным сроком на четыре года. Пузанова и Филиппов избежали наказания.

Продолжение посадок в МУП «ПОВВ» Челябинска

Задержанному Хабирову 59 лет, у него трое детей, в том числе несовершеннолетний Фото: Павел Сидоров © URA.RU

ФСБ задержала экс-гендиректора МУП «ПОВВ» в Челябинске Сергея Хабирова. Его подозревают в заключении по завышенной стоимости контрактов на устранение аварий на объектах уличной сети. По данным контрактам ущерб бюджету Челябинска составил более 116 миллионов рублей. В итоге Хабирова арестовали на два месяца. Курировавшего предприятие после него Александра Шишкова также задержали. Его подозревают в мошенничестве.

Росимущество продает газовый актив «Челябинскоблгаз» Юревича за 335 млн рублей

Государство продает контрольный пакет акций компании «Челябинскоблгаз», который раньше принадлежал бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу. Это произошло после национализации бизнеса основателя холдинга «Макфа». Продается 57,6% акций (5 млн 739 тысяч 315 из 9 млн 964 тысяч 500). Государство хочет выручить за них не менее 335 млн рублей. В октябре 2025 года правительство Челябинской области стало владельцем также ранее принадлежавшего Юревичу регионального холдинга «Медиа-Центр». В него входят «31 канал», местные филиалы радиостанций DFM и «Спутник», а также несколько крупных пабликов и телеграм-каналов.

В деле главы банка «Снежинский» новые эпизоды

Начальник отдела кредитования малого и среднего бизнеса Алексей Копейкин (на фото) проходит по делу вместе с Федором Богданчиковым Фото: Павел Сидоров © URA.RU

В деле главы правления банка «Снежинский» Федора Богданчикова, принадлежащего бывшему вице-губернатору Челябинской области Игорю Сербинову, появились новые эпизоды. Помимо коммерческого подкупа его подозревают в злоупотреблении полномочиями. Он и начальник отдела кредитования Алексей Копейкин незаконно выдавали кредиты по поддельным документам, получая за это взятки (Богданчиков — более 19 млн рублей, Копейкин — 2,5 млн рублей). Дело связано с хищением более одного миллиарда рублей из средств господдержки многодетных семей. На фоне уголовных дел Сербинов начал ликвидацию банка, что привело к оттоку клиентов, увольнениям сотрудников и закрытию филиалов. Подробности читайте в сюжете URA.RU.

Продолжение после рекламы

А экс-главе Ашинского района Чистякову утвердили обвинительный приговор

Челябинский областной суд утвердил обвинительный приговор экс-главе Ашинского района Виктору Чистякову по делу о получении взятки, отклонив апелляцию защитника. Приговор о семи с половиной годах колонии строгого режима и штрафе в 2,4 млн рублей вступил в силу. Адвокат Михаил Кириенко выразил несогласие и намерен подать кассационную жалобу, отметив, что за последние годы Чистяков получил три разных приговора по тем же основаниям: в 2023 году — восемь лет, в 2024 — оправдание, а в 2025 — осуждение.

Курорт «Аджигардак» ждет реконструкция

Госэкспертиза одобрила реконструкцию всесезонного курорта «Аджигардак» в Аше, включающую строительство шести канатных дорог, 65 км маршрутов и 19 подъемников с пропускной способностью до 29 тысяч человек в час. К 2028 году курорт, где сейчас действуют 14 трасс и семь подъемников, станет многофункциональным: с термальным бассейном, отелями на 725 номеров, апартаментами на 345 номеров и развлечениями. Он может получить федеральный статус. Проект реализует ООО «Проектная компания Аджигардак» (учредители — АО «Корпорация Туризм.РФ» и ООО «НЭП-Ресурс»), с общими инвестициями 60 млрд рублей (20 млрд на первую очередь).

В Челябинской области будут чипировать всех собак